Иностранцы сократили вложения в гособлигации Украины на 10 млрд гривен

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Отток средств пока незначительный

По состоянию на 6 апреля в портфеле нерезидентов находилось облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 118,12 млрд грн, что на 10,16 млрд грн меньше, чем на 2 марта (128,28 млрд грн). Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Однако с начала 2020 года нерезиденты увеличили свои вложения в гособлигации Украины 0,4 млрд грн - с 117,72 млрд грн на конец 2019 года.

По данным НБУ, всего в обращении на 6 апреля находилось облигаций на 842,91 млрд грн, из них в портфеле НБУ - 339,75 млрд грн, банков Украины - 324,58 млрд грн, нерезидентов - 118,12 млрд грн, юридических лиц-резидентов - 51,88 млрд грн, физлиц - 8,59 млрд грн.

Между тем, Министерство финансов Украины с 10 марта отказалось от проведения аукционов по продаже гривневых ОВГЗ. После этого Минфин 17 марта продал долларовые ОВГЗ на 70 млн долларов, а 24 марта на 75 млн евро и 800 млн долларов.

Отметим, покупка нерезидентами гривневых ОВГЗ Украины была одной из главных причин укрепления курса гривны в 2019 году. Всего за 2019 год нерезиденты увеличили портфель гособлигаций на 111,36 млрд грн до 117,72 млрд грн (на начало года было всего 6,36 млрд грн).