Минфин разместил короткие облигации в валюте почти на 900 млн долларов

Минфин продал облигации в долларах и евро с погашением в июне 2020 года и в мае 2021 года
Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 24 марта 2020 года привлекло в государственный бюджет 24,823 млрд грн (по официальному курсу НБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минфина.
В частности, Минфин продал долларовые ОВГЗ:
Кроме того, Минфин продал ОВГЗ в евро:
Напомним, Министерство финансов Украины объявило на 24 марта аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Согласно сообщению, инвесторам предложены государственные облигации в долларах и в евро. В то же время Минфин отказался размещать государственные облигации в гривне.
Напомним, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 17 марта 2020 года привлекло в государственный бюджет 1,899 млрд грн (по официальному курсу НБУ). Минфин продал облигации с погашением 06.01.2021 на сумму 71,604 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 3,5% годовых.
Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины отказалось от проведения аукциона по продаже ОВГЗ 10 марта.