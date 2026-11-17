Гроші в казні є? У Мінфіні прокоментували ситуацію з виплатами
У листопаді стан державних фінансів покращився через надходження зовнішньої допомоги, що дозволяє Міністерству фінансів на сьогодні здійснювати всі платежі, зокрема, відшкодовувати ПДВ для компаній-експортерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра фінансів Сергія Марченко, які він сказав під час форуму "Діалог влади, громадянського суспільства та бізнесу: Економічна стійкість та конкурентоспроможність", які організували "Українська рада бізнесу", CIPE та "Економічна експертна платформа".
"Зараз є достатньо ресурсу на Єдиному казначейському рахунку, щоб здійснювати всі платежі. У немає жодних непроплачених платежів, ми здійснюємо відшкодування ПДВ в повному обсязі. Ми почуваємо себе досить впевнено, незважаючи на те, що ситуація в економіці досить складна", - сказав він.
Міністр додав, що у жовтні ситуація з державними фінансами була досить складна через дефіцит зовнішніх надходжень від партнерів. "У жовтні ми не всі платежі проводили внаслідок того, що ми не отримували достатньо фінансування", - додав він.
Нагадаємо, на початку вересня прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що уряд запроваджує жорстку економію бюджетних коштів. При цьому, Кабмін продовжив виконувати соціальні зобов'язання.
На початку жовтня Україна отримала 2,9 млрд євро від ЄС в рамках програми Ukraine Facility. Це відбулося після того, як країна виконала індикатори у банківській сфері, енергетиці, аграрній політиці та інших сферах.
5 листопада ЄС виділив на бюджетні та оборонні потреби України 4,36 млрд євро у межах програми Ukraine Support Loan.
На початку листопада Верховна Рада ухвалила пакет законодавства для залучення зовнішнього фінансування. Зокрема, було прийняте антикорупційне законодавство відповідно до стандартів ОЕСР, парламент підняв ставку податку на прибуток банків на 2027 рік до 50%, ратифікував угоду з Європейським інвестиційним банком для залучення 100 млн євро на створення соціального житла. Крім того, був прийнятий у першому читанні законопроект про приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).