Додати як бажане джерело в Google

У листопаді стан державних фінансів покращився через надходження зовнішньої допомоги, що дозволяє Міністерству фінансів на сьогодні здійснювати всі платежі, зокрема, відшкодовувати ПДВ для компаній-експортерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра фінансів Сергія Марченко, які він сказав під час форуму "Діалог влади, громадянського суспільства та бізнесу: Економічна стійкість та конкурентоспроможність", які організували "Українська рада бізнесу", CIPE та "Економічна експертна платформа".

"Зараз є достатньо ресурсу на Єдиному казначейському рахунку, щоб здійснювати всі платежі. У немає жодних непроплачених платежів, ми здійснюємо відшкодування ПДВ в повному обсязі. Ми почуваємо себе досить впевнено, незважаючи на те, що ситуація в економіці досить складна", - сказав він. Міністр додав, що у жовтні ситуація з державними фінансами була досить складна через дефіцит зовнішніх надходжень від партнерів. "У жовтні ми не всі платежі проводили внаслідок того, що ми не отримували достатньо фінансування", - додав він.