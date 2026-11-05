ua en ru
Чт, 05 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Україна отримала від ЄС ще понад 4 мільярди євро: куди спрямують кошти

13:03 05.11.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Україна отримала від ЄС ще понад 4 мільярди євро: куди спрямують кошти Фото: ЄС продовжує посилювати Україну (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Європейський союз виділив на бюджетні і оборонні потреби України 4,36 млрд євро у межах Ukraine Support Loan.

Про це заявив очільник Кабінету міністрів України Сергій Корецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

За словами глави уряди, із вказаної суми 3,7 млрд євро - це макрофінансова допомога, а 660 млн євро - оборонний компонент.

"Кошти спрямуємо на пріоритетні бюджетні видатки та першочергові потреби Сил оборони", - наголосив Корецький.

Він також звернув увагу на те, що в умовах постійних російських атак ця підтримка критично важлива для зміцнення обороноздатності та збереження фінансової стійкості України.

"Дякую Президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, єврокомісарам Валдісу Домбровскісу та Андрюсу Кубілюсу, а також усім державам-членам ЄС за послідовну підтримку України", - додав Корецький.

Як зазначив глава уряду, наразі триває активна робота з європейськими союзниками, щоб решта передбаченого фінансування надійшла вчасно та в повному обсязі.

Що важливо розуміти, Ukraine Support Loan є складовою масштабної програми фінансової допомоги Україні від ЄС на 2026-2027 роки. Її загальний бюджет сягає до 90 млрд євро.

Завдяки цьому механізму Україна зможе не тільки фінансувати першочергові бюджетні потреби, а й розраховувати на стабільніше та передбачуваніше надходження коштів у середньостроковій перспективі.

Раніше ми писали, що Україна до кінця року може отримати від ЄС 30 млрд євро, але є умова.

Також нещодавно стало відомо, що Євросоюз виділив для України ще 2,86 млрд євро в рамках оборонної допомоги.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Євросоюз Україна Війна Росії проти України Фінанси
Новини
У Тернополі озброєний чоловік забарикадувався в магазині: поліція проводить спецоперацію
У Тернополі озброєний чоловік забарикадувався в магазині: поліція проводить спецоперацію
Аналітика
Укриття чи закриття: що бізнес думає про безпекові ідеї Кабміну та що з ними не так
Марія Волощукредактор РБК-Україна Укриття чи закриття: що бізнес думає про безпекові ідеї Кабміну та що з ними не так