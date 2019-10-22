Минфин увеличил продажу гособлигаций на аукционе

Объем заявок превысил предложение Минфина
Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 22 октября 2019 года привлекло в государственный бюджет 3,011 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минфина.
В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:
При этом Минфин предложил облигации номинальной стоимостью 3 млрд грн, а объем заявок составил 5,164 млрд грн.
Как сообщило РБК-Украина, 1 октября Минфин впервые провел аукцион по продаже облигаций внутреннего государственного займа через платформу Bloomberg. При этом было размещено ОВГЗ на 77 млн грн, что значительно меньше, чем 24 сентября - 13,2 млрд грн.
Однако уже 8 октября Минфин увеличил объем проданных гособлигаций до 2,154 млрд грн, а 15 октября продал на 1,149 млрд грн.
По данным НБУ, в течение недели 15-18 октября нерезиденты сократили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 304,43 млн грн до 98118,58 млн грн.