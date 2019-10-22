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Мінфін збільшив продаж держоблігацій на аукціоні

Новини » Фінанси    22.10.2019 - 17:35
Мінфін збільшив продаж держоблігацій на аукціоні
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Обсяг заявок перевищив пропозицію Мінфіну

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 22 жовтня 2019 року залучило до державного бюджету 3,011 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінфіну.

Зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

  • з погашенням 08.04.2020 на суму 500,297 млн грн, середньозважений рівень дохідності склав 15,40% річних.
  • з погашенням 30.09.2020 на суму 512,858 млн грн, середньозважений рівень дохідності склав 14,80% річних.
  • з погашенням 12.10.2022 на суму 1,998 млрд грн, середньозважений рівень дохідності склав 15,06% річних.

При цьому Мінфін запропонував облігації номінальною вартістю 3 млрд грн, а обсяг заявок склав 5,164 млрд грн.

Як повідомило РБК-Україна, 1 жовтня Мінфін вперше провів аукціон з продажу облігацій внутрішньої державної позики через платформу Bloomberg. При цьому було розміщено ОВДП на 77 млн грн, що значно менше, ніж 24 вересня - 13,2 млрд грн.

Проте вже 8 жовтня Мінфін збільшив обсяг проданих держоблігацій до 2,154 млрд грн, а 15 жовтня продав на 1,149 млрд грн.

За даними НБУ, протягом тижня 15-18 жовтня нерезиденти скоротили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 304,43 млн грн до 98118,58 млн грн.

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