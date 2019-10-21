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НБУ прекратил покупку долларов на межбанке

Новости » Экономика    21.10.2019 - 10:18
НБУ прекратил покупку долларов на межбанке
Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Центробанк как покупает доллары, так и продает

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 15-18 октября купил на межбанковском валютном рынке валюты на 31,00 млн долларов и продал на такую же сумму - 31,00 млн долларов. Об этом сообщается на сайте НБУ.

По данным Национального банка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 4364,60 млн долларов и продал на 479,23 млн долларов.

Таким образом, с начала года чистая покупка валюты Нацбанком составила 3885,38 млн долларов.

Согласно информации НБУ, за минувшую неделю нерезиденты сократили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 304,43 млн грн до 98118,58 млн грн.

Отметим, аналитики ожидают в течение этой недели дальнейший рост курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанковском валютном рынке может торговаться через неделю около 25,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,2/25,5 грн.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 7-11 октября купил на межбанковском валютном рынке валюты на 134,50 млн долларов.

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Темы: Курс доллара
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