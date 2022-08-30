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Минфин стремится вернуть налоги на довоенный уровень, но есть нюансы

Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Украине хотели бы вернуть все налоги, которые были до полномасштабной агрессии России, однако нужно учитывать ситуацию на рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой министра финансов Сергея Марченко в эфире телемарафона.

Отметим, что на этой неделе планируется голосование Верховной Рады по законопроекту о возвращении акцизов на топливо.

"Наша цель - вернуть налоги на довоенный уровень, но нужно учитывать то, что происходит на рынке", - сказал Марченко в ответ на вопрос о возможном возвращении НДС на бензин, дизель и автогаз.

При этом он отметил, что в Министерстве финансов пока нет планов по введению новых налогов.

Напомним, комитет Рады одобрил возврат акцизов на топливо, однако размер налогов на автогаз будет меньше, чем предлагало правительство.

Кроме того, в Минфине считают, что введение налога для импортеров на покупку валюты является достаточно непростым и спорным решением, эта идея еще не готова к реализации.

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Сергей МарченкоМинистерство финансов УкраиныНалоги