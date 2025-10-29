Мінфін США офіційно призупинив санкції проти німецької "дочки" "Роснефти"

США вивели з-під санкцій компанії Rosneft Deutschland GmbH і RN Refining & Marketing GmbH, які є німецькими "дочками" "Роснефти".

Про це сказано на сайті Мінфіну США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У Мінфіні звернули увагу, що проведення таких операцій дозволено до 29 квітня 2026 року.

У повідомленні відомства зазначається, що США видали загальну ліцензію, яка дозволяє операції з Rosneft Deutschland GmbH і RN Refining & Marketing GmbH.

Чому США призупинили санкції

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Росії проти України влада Німеччини взяла активи "Роснефти" під зовнішнє управління. Такі заходи продовжували вже кілька разів.

Але на тлі санкцій США виникли проблеми, оскільки вони були спрямовані не тільки на "Роснефть", а й на всі дочірні компанії, зокрема Rosneft Deutschland GmbH і RN Refining & Marketing GmbH.

Після обмежень канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про те, що Берлін хоче домовитися з Вашингтоном про можливе виведення з-під санкцій цих компаній.

При цьому Bloomberg із посиланням на джерела писало про те, що американські чиновники запропонували німецьким варіант, за якого санкції знімуть на шість місяців. За цей період Німеччина повинна буде знайти спосіб вирішити проблему, що виникла.

До слова, про рішення США посилити санкції проти Росії стало відомо 23 жовтня. Такі заходи стали доволі несподіваними, оскільки Трамп уже протягом кількох місяців обмежувався лише погрозами на адресу Росії.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, результати санкцій США проти Росії можна буде побачити через місяць.