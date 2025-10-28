"Через місяць будемо знати": Зеленський про вагу санкцій США проти РФ

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський розповів під час зустрічі з журналістами 27 жовтня.

За словами Зеленського, рішення президента США запровадити обмеження проти "Роснєфті", "Лукойлу" та їхніх дочірніх підприємств є потужним і дієвим кроком.

"Ми вдячні за ці санкції президенту США. Те, що зробив Трамп, – це справді удар по росіянах", - наголосив глава держави.

Він додав, що різка реакція російських представників, зокрема посланника глави Кремля Кирила Дмитрієва, який заявив про нібито безрезультатність санкцій, лише свідчить про їхню дієвість. Зеленський також зазначив, що ці заходи можуть скоротити прибутки Росії щонайменше на 5 мільярдів доларів на місяць.

"Це ті дані, що я отримав від партнерів. І що найважливіше - це рішення Америки десь на 56-57% буде мати вплив на нафтовий експорт росіян. Думаю, через місяць ми будемо мати чітке розуміння, коли всі дані будуть перевірені та підтверджені розвідкою", - сказав президент.

Окрему увагу він звернув на необхідність контролю за дотриманням санкцій, щоб уникнути їх обходу, зокрема через тіньовий флот. Зеленський навів приклад Франції, де почали зупиняти нафтові танкери для перевірки документів і санкціонування екіпажів.

"Санкції повинні діяти так, щоб фізично зупиняти всі ці нафтові перевезення. Потрібно санкціонувати капітанів, екіпажі й перевіряти маршрути суден. Тоді це буде працювати", - зазначив глава держави.

Президент наголосив, що Україна й надалі співпрацюватиме з міжнародними партнерами, аби забезпечити реальне виконання санкційних рішень і зменшити фінансові можливості Росії для ведення війни.