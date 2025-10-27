ua en ru
Пн, 27 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

США запропонували Німеччині вивести з-під санкцій "дочку" "Роснефти", - Bloomberg

Берлін, Понеділок 27 жовтня 2025 22:16
UA EN RU
США запропонували Німеччині вивести з-під санкцій "дочку" "Роснефти", - Bloomberg Ілюстративне фото: США можуть відкласти санкції проти "дочки" "Роснефти" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США запропонували Німеччині за шість місяців врегулювати невизначеність із німецькою "дочкою" "Роснефти". На цей період Rosneft Deutschland можуть вивести з-під санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними джерел видання, адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила німецьку владу про те, що розглядає можливість надання обмеженої, невідновлюваної генеральної ліцензії для компанії Rosneft Deutschland. Німецькі чиновники вже аналізують пропозицію і планують представити свої висновки найближчими днями.

Один зі співрозмовників журналістів уточнив, що міністр економіки Німеччини Катерина Райх має намір обговорити цю тему на зустрічі міністрів енергетики та екології G7, яка відбудеться цього тижня в Торонто.

Як пише Bloomberg, така тимчасова домовленість дала б змогу знизити ризик того, що санкції вплинуть на роботу німецьких нафтопереробних підприємств, однак водночас посилюється тиск на Берлін - йому необхідно до березня наступного року виробити нову структуру володіння активами, яка б повністю унеможливлювала участь Росії після закінчення терміну довірчого управління.

Варто зауважити, що Rosneft Deutschland володіє частками в трьох німецьких НПЗ, на які припадає близько 12% переробних потужностей країни, включно із заводом PCK Raffinerie GmbH у Шведті під Берліном.

Запропонований США шестимісячний термін значно коротший, ніж дворічна ліцензія, видана Великою Британією минулого тижня. Без цього дозволу німецький підрозділ "Роснефти" може втратити доступ до ключових клієнтів уже 21 листопада - у дату набуття чинності нового американського пакета санкцій.

У Міністерстві економіки Німеччини повідомили Bloomberg, що перебувають у контакті з американськими відомствами і прагнуть якомога швидше врегулювати юридичні питання, однак від коментарів щодо деталей переговорів утрималися. У Rosneft Deutschland також не стали давати коментарі.

Очікування Мерца

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв, що він очікує на виняток для німецької "дочки" "Роснефти" на тлі санкцій США.

Він додав, що німецькі чиновники хочуть обговорити це питання з американцями.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Роснефть
Новини
Росія втратила 346 тисяч солдатів за рік. Це стільки ж, скільки й мобілізувала, - Зеленський
Росія втратила 346 тисяч солдатів за рік. Це стільки ж, скільки й мобілізувала, - Зеленський
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію