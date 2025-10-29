ua en ru
Ср, 29 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Минфин США официально приостановил санкции против немецкой "дочки" "Роснефти"

Вашингтон, Среда 29 октября 2025 17:49
UA EN RU
Минфин США официально приостановил санкции против немецкой "дочки" "Роснефти" Иллюстративное фото: немецкую "дочку" "Роснефти" вывели из-под санкций США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США вывели из-под санкций компании Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH, которые являются немецкими "дочками" "Роснефти".

Об этом сказано на сайте Минфина США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В сообщении ведомства отмечается, что США выдали общую лицензию, которая разрешает операции с Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH.

В Минфине обратили внимание, что проведение таких операций разрешено до 29 апреля 2026 года.

Почему США приостановили санкции

Напомним, после начала полномасштабной войны России против Украины власти Германии взяли активы "Роснефти" под внешнее управление. Такие меры продлевали уже несколько раз.

Но на фоне санкций США возникли проблемы, поскольку они были направлены не только на "Роснефть", но и на все дочерние компании, в том числе Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH.

После ограничений канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о том, что Берлин хочет договориться с Вашингтоном о возможном выводе из-под санкций этих компаний.

При этом Bloomberg со ссылкой на источники писало о том, что американские чиновники предложили немецким вариант, при котором санкции снимут на шесть месяцев. За этот период Германия должна будет найти способ решить возникшую проблему.

К слову, о решении США усилить санкции против России стало известно 23 октября. Такие меры стали довольно неожиданными, поскольку Трамп уже в течение нескольких месяцев ограничивался только угрозами в адрес России.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, результаты санкций США против России можно будет увидеть через месяц.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Роснефть
Новости
Ночная атака в Крыму: СБУ уничтожила "Панцирь-С2", две нефтебазы и две РЛС, - источники
Ночная атака в Крыму: СБУ уничтожила "Панцирь-С2", две нефтебазы и две РЛС, - источники
Аналитика
Правые наступают. Кто победит на выборах в Нидерландах и грозит ли это Украине
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Правые наступают. Кто победит на выборах в Нидерландах и грозит ли это Украине