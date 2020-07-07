Минфин сократил продажу гособлигаций на аукционе до минимума

Министерство смогло привлечь только 300 млн гривен
Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 30 июня 2020 года привлекло в государственный бюджет 312 млн грн. Это в четыре раза меньше, чем на аукционе 30 июня (1,272 млрд грн).
Об этом сообщается на сайте Минфина.
В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение снизить учетную ставку с 8% до 6,0% годовых с 12 июня для поддержки экономики.
Напомним, вечером 1 июля глава НБУ Яков Смолий заявил, что подал в отставку из-за систематического политического давления.
После этого Министерство финансов Украины отказалось от размещения 12-летних еврооблигаций на сумму 1,75 млрд долларов.