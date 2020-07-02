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Украина отложила выпуск евробондов после заявления главы НБУ об отставке

Новости » Экономика     02.07.2020 - 11:03
Украина отложила выпуск евробондов после заявления главы НБУ об отставке
Фото: министр финансов Украины Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Министр финансов Украины отозвал предложение для инвесторов

Министерство финансов Украины 2 июля отказалось от размещения еврооблигаций с погашением в 2033 году. Кроме того, отозвано предложение о выкупе выпусков прежних лет

Об этом говорится в заявлении Минфина на сайте паневропейской биржи Euronext.

Согласно заявлению от имени главы Минфина Сергея Марченко, предложение для инвесторов отменено "в свете последних заголовков".

Украина отложила выпуск евробондов после заявления главы НБУ об отставкеРанее Министерство финансов Украины объявило о выпуске новых еврооблигаций и выкупе облигаций с погашением в 2021 и 2022 годах. Планировалось выкупить евробонды на 750 млн долларов.

Однако вечером 1 июля глава НБУ Яков Смолий заявил, что подал в отставку из-за систематического политического давления.

По данным агентства Bloomberg, Украина приняла решение об отмене выпуска евробондов на 1,75 млрд долларов.

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Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины Национальный банк УкраиныБиржаевробонды
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