Украина отложила выпуск евробондов после заявления главы НБУ об отставке

Фото: министр финансов Украины Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Министр финансов Украины отозвал предложение для инвесторов

Министерство финансов Украины 2 июля отказалось от размещения еврооблигаций с погашением в 2033 году. Кроме того, отозвано предложение о выкупе выпусков прежних лет

Об этом говорится в заявлении Минфина на сайте паневропейской биржи Euronext.

Согласно заявлению от имени главы Минфина Сергея Марченко, предложение для инвесторов отменено "в свете последних заголовков".

Ранее Министерство финансов Украины объявило о выпуске новых еврооблигаций и выкупе облигаций с погашением в 2021 и 2022 годах. Планировалось выкупить евробонды на 750 млн долларов.

Однако вечером 1 июля глава НБУ Яков Смолий заявил, что подал в отставку из-за систематического политического давления.

По данным агентства Bloomberg, Украина приняла решение об отмене выпуска евробондов на 1,75 млрд долларов.

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Автор: Александр Белоус