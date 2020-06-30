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Минфин сократил продажу гособлигаций на аукционе в пять раз

Новости » Экономика     30.06.2020 - 18:03
Минфин сократил продажу гособлигаций на аукционе в пять раз
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Ставки по ОВГЗ растут

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 30 июня 2020 года привлекло в государственный бюджет 1,272 млрд грн. Это в пять раз меньше, чем на аукционе 23 июня (6,219 млрд грн).

Об этом сообщается на сайте Минфина.

Как отметили в пресс-службе министерства, ставки выросли только по 6-месячным ОВГЗ, средневзвешенная доходность которых выросла на 3 б.п. до 7,74%,

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

  • с погашением 30.09.2020 на сумму 533,555 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 7,24% годовых,
  • с погашением 25.11.2020 на сумму 484,885 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 7,71% годовых.
  • с погашением 23.02.2022 на сумму 248,620 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,39% годовых.
  • с погашением 15.02.2023 на сумму 5,107 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,47% годовых.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение снизить учетную ставку с 8% до 6,0% годовых с 12 июня для поддержки экономики.

Ранее министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина заявил, что Минфин в мае 2020 года занял на рынке 50 млрд гривен.

По его словам, этого достаточно, чтобы сейчас финансировать госбюджет. При этом потенциально Минфин мог занять больше.

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Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины Министерство финансов УкраиныОВГЗ
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