Мінфін скоротив продаж держоблігацій на аукціоні до мінімуму

Міністерство змогло залучити лише 300 млн гривень
Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 30 червня 2020 року залучило до державного бюджету 312 млн грн. Це в чотири рази менше, ніж на аукціоні 30 червня (1,272 млрд грн).
Про це повідомляється на сайті Мінфіну.
зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:
Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення знизити облікову ставку з 8% до 6,0% річних з 12 червня для підтримки економіки.
Нагадаємо, увечері 1 липня глава НБУ Яків Смолій заявив, що подав у відставку з-за систематичного політичного тиску.
Після цього Міністерство фінансів України відмовилося від розміщення 12-річних єврооблігацій на суму 1,75 млрд доларів.