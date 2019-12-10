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Минфин сократил продажу гособлигаций на аукционе

Новости » Экономика     10.12.2019 - 17:34
Минфин сократил продажу гособлигаций на аукционе
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Четырехлетние гривневые облигации продаются с доходностью менее 12%

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 10 декабря 2019 года привлекло в государственный бюджет 4,384 млрд грн, в то время как на предыдущем аукционе 3 декабря объем был 4,655 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минфина.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

  • с погашением 30.09.2020 на сумму 226,600 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 13,00% годовых.
  • с погашением 03.08.2022 на сумму 1,144 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 12,01% годовых.
  • с погашением 22.11.2023 на сумму 3,013 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 11,67% годовых.

Отметим, нерезиденты за январь-ноябрь 2019 увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в 16,4 раза - с 6,35 млрд грн до 104,32 млрд грн. При этом в течение ноября портфель вырос на 4,48 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 2-6 декабря 2019 года купил на межбанковском валютном рынке валюты на 436,60 млн долларов, что на 252,60 млн долларов больше, чем неделей ранее (184,00 млн долларов). При этом нерезиденты увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1,736 млрд грн до 106,054 млрд грн.

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Новости Украины Министерство финансов УкраиныоблигацииОВГЗ
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