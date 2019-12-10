Мінфін скоротив продаж держоблігацій на аукціоні

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Чотирирічні гривневі облігації продаються з прибутковістю менше 12%

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 10 грудня 2019 року залучило до державного бюджету 4,384 млрд грн, в той час як на попередньому аукціоні 3 грудня обсяг був 4,655 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінфіну.

Зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

з погашенням 30.09.2020 на суму 226,600 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 13,00% річних.

з погашенням 03.08.2022 на суму 1,144 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 12,01% річних.

з погашенням 22.11.2023 на суму 3,013 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 11,67% річних.

Зазначимо, нерезиденти за січень-листопад 2019 збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у 16,4 рази - з 6,35 млрд грн до 104,32 млрд грн. При цьому протягом листопада портфель збільшився на 4,48 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 2-6 грудня 2019 року купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 436,60 млн доларів, що на 252,60 млн доларів більше, ніж тижнем раніше (184,00 млн доларів). При цьому нерезиденти збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 1,736 млрд грн до 106,054 млрд грн.