ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Минфин увеличил продажу гособлигаций на аукционе почти в два раза

Новости » Экономика     03.12.2019 - 18:07
Минфин увеличил продажу гособлигаций на аукционе почти в два раза
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Гривневые облигации продаются с доходностью 12-13%, долларовые - 4%

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 3 декабря 2019 года привлекло в государственный бюджет 4,655 млрд грн, в то время как на предыдущем аукционе 26 ноября объем был 2,388 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минфина.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

  • с погашением 19.02.2020 на сумму 55,354 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 13,06% годовых.
  • с погашением 24.05.2023 на сумму 3,308 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 12,38% годовых.

Кроме того, Минфин продал долларовые ОВГЗ:

  • с погашением 11.02.2021 на сумму 18,829 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 3,88% годовых.
  • с погашением 16.12.2021 на сумму 35,06 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 4,08% годовых.

Напомним, Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 16,5% до 15,5% годовых с 25 октября 2019 года.

Отметим, нерезиденты за январь-ноябрь 2019 увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в 16,4 раза - с 6,35 млрд грн до 104,32 млрд грн. При этом в течение ноября портфель вырос на 4,48 млрд грн.

Минфин займет 16,4 млрд грн, недополученные от приватизации Кабмин разрешил самостоятельное таможенное оформление посылок из-за рубежа
Новости Украины Министерство финансов УкраиныоблигацииОВГЗ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь