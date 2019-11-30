ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

НБУ с начала года купил рекордный объем валюты

Новости » Экономика     30.11.2019 - 13:29
НБУ с начала года купил рекордный объем валюты
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Центробанк выкупал спекулятивный капитал, направленный нерезидентами в гособлигации Украины

Национальный банк Украины за январь-ноябрь 2019 года купил на межбанковском валютном рынке валюты на 5479,3 млн долларов и продал на 479,2 млн долларов. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, с начала года чистая покупка валюты Нацбанком составила 5000,1 млн долларов.

В течение ноября НБУ купил на межбанке валюты на 897,8 млн долларов.

По данным НБУ, максимальный объем валюты был куплен в июле - 1271,1 млн долларов.

НБУ с начала года купил рекордный объем валюты

Данные: НБУ

В то же время портфель нерезиденты с начала 2019 года увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в 16,4 раза - с 6,35 млрд грн до 104,32 млрд грн. При этом в течение ноября портфель вырос на 4,48 млрд грн.

НБУ с начала года купил рекордный объем валютыbank.gov.ua

Напомним, по официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), снизился январь-ноябрь 2019 года на 13,2%. Курс доллара снижался в течение большинства месяцев. При этом только за ноябрь курс упал на 3,8% до 24,03 грн/доллар.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 25-29 ноября 2019 года купил на межбанковском валютном рынке валюты на 184,00 млн долларов, что на 64 млн долларов больше, чем неделей ранее (120,00 млн долларов).

НБУ оценил ситуацию на валютном рынке Курс доллара за январь-ноябрь упал на 13,2%
Темы: Курс доллара
Новости Украины курс НБУКурс гривныКурс доллара
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь