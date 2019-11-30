НБУ с начала года купил рекордный объем валюты

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Центробанк выкупал спекулятивный капитал, направленный нерезидентами в гособлигации Украины

Национальный банк Украины за январь-ноябрь 2019 года купил на межбанковском валютном рынке валюты на 5479,3 млн долларов и продал на 479,2 млн долларов. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, с начала года чистая покупка валюты Нацбанком составила 5000,1 млн долларов.

В течение ноября НБУ купил на межбанке валюты на 897,8 млн долларов.

По данным НБУ, максимальный объем валюты был куплен в июле - 1271,1 млн долларов.

Данные: НБУ

В то же время портфель нерезиденты с начала 2019 года увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в 16,4 раза - с 6,35 млрд грн до 104,32 млрд грн. При этом в течение ноября портфель вырос на 4,48 млрд грн.

bank.gov.ua

Напомним, по официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), снизился январь-ноябрь 2019 года на 13,2%. Курс доллара снижался в течение большинства месяцев. При этом только за ноябрь курс упал на 3,8% до 24,03 грн/доллар.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 25-29 ноября 2019 года купил на межбанковском валютном рынке валюты на 184,00 млн долларов, что на 64 млн долларов больше, чем неделей ранее (120,00 млн долларов).