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Минфин резко сократил продажу гособлигаций для покрытия дефицита бюджета

Автор: Александр Белоус

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 1 декабря 2020 года привлекло в государственный бюджет 2,664 млрд грн (по курсу НБУ). Это в шесть раз меньше, чем на предыдущем аукционе (16,768 млрд грн).

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Об этом сообщается на сайте Минфина.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

  • с погашением 03.03.2021 на сумму 1,960 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 9,89% годовых,
  • с погашением 27.10.2021 на сумму 531,6 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,93% годовых.
  • с погашением 01.11.2023 на сумму 171,7 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 11,62% годовых.

Отметим, опрошенные РБК-Украина эксперты считают, что Украина до конца 2020 года может выйти на внешние рынки заимствований. Один лишь внутренний рынок не сможет обеспечить бюджет необходимым ресурсом.

Напомним, по данным НБУ в IV квартале необходимо выплатить 2,329 млрд грн нерезидентам, которые владеют украинскими ОВГЗ.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк расширил возможности для покупки государственных ценных бумаг, в том числе при их первичном размещении.

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