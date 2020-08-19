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НБУ упростил покупку гособлигаций

Киев, Среда 19 августа 2020 11:03
НБУ упростил покупку гособлигаций
Фото: гривны (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

Изменения касаются как облигаций как внутреннего, так и внешнего займа

Национальный банк расширил возможности для покупки государственных ценных бумаг, в том числе при их первичном размещении. Также НБУ усовершенствовал порядок администрирования выплат по таким бумагам.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Постановлением НБУ введены следующие изменения:

  • дано разрешение на допуск первичных дилеров ОВГЗ без лицензии на депозитарную деятельность к аукционам по размещению государственных ценных бумаг;
  • для депозитарных учреждений, не являющихся банками, установлена возможность пользоваться услугами депозитария Национального банка без обязательного подключения к электронной почте НБУ;
  • внедрены денежные расчеты по ОВГЗ, номинированным в иностранной валюте, что уменьшит административную нагрузку;
  • определен порядок обслуживания нового вида счета, который может открываться депозитарными учреждениями в системе автоматизации депозитария НБУ для своих клиентов номинальных держателей;
  • нерезидентам предоставлена возможность проводить операции наследования, правопреемства, внесения ОВГЗ в уставный капитал, а также операции с ОВГЗ и государственными дерривативами с расчетами "поставка ценных бумаг без оплаты";
  • предусмотрено оформление глобальных/временных глобальных сертификатов выпусков ценных бумаг исключительно в виде электронного документа.

Кроме этого, были описаны процедуры которые позволяют предоставлять в залог НБУ расширенный перечень видов ценных бумаг для получения рефинансирования, в том числе облигации местных займов и корпоративных облигаций с государственной гарантией.

Напомним, глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью РБК-Украина опроверг информацию о том, что центробанк запустит эмиссию гривны через рефинансирование госбанков под выкуп облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

По данным НБУ, банки во время карантина сократили кредитование и вложили средства в ОВГЗ. Чистый корпоративный портфель сократился за II квартал 2020 года на 6,3% в гривне и на 3,6% - в иностранных валютах

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