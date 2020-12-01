Мінфін різко скоротив продаж держоблігацій для покриття дефіциту бюджету

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 1 грудня 2020 року залучило до державного бюджету 2,664 млрд грн (за курсом НБУ). Це у шість разів менше, ніж на попередньому аукціоні (16,768 млрд грн).
Про це повідомляється на сайті Мінфіну.
Зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:
Зазначимо, опитані РБК-Україна експерти вважають, що Україна до кінця 2020 року може вийти на зовнішні ринки запозичень. Один лише внутрішній ринок не зможе забезпечити бюджет необхідним ресурсом.
Нагадаємо, за даними НБУ в IV кварталі необхідно виплатити 2,329 млрд грн нерезидентам, які володіють українськими ОВДП.
Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк розширив можливості для покупки державних цінних паперів, в тому числі при їх первинному розміщенні.