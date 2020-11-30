НБУ назвал периоды пиковых выплат по внешнему долгу

Фото: евро, доллары (пресс-служба НБУ)

В конце 2020 года Украина должна выплатить 5,834 млрд долларов

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте. Данные по состоянию на 1 октября 2020 года.

Об этом сообщатся на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно плану, правительство, центральный банк, предприятия и банки за IV квартал 2020 года должны выплатить 5,834 млрд долларов, из которых 72 млн долларов - долг Международному валютному фонду (МВФ).

Также в IV квартале необходимо выплатить 2,329 млрд грн нерезидентам, которые владеют украинскими ОВГЗ.

По данным НБУ, в 2021 году правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 15,451 млрд долларов, из которых 11,479 млрд долларов - основанная сумма долга, 3,972 млрд долларов - проценты.

Пиковые выплаты приходятся на III квартал 2021 года - 5,327 млрд долларов и на I квартал - 4,719 млрд долларов.

Отметим, опрошенные РБК-Украина эксперты считают, что Украина до конца 2020 года может выйти на внешние рынки заимствований. Один лишь внутренний рынок не сможет обеспечить бюджет необходимым ресурсом.

Как сообщало РБК-Украина, государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 октября 2020 года составил 2 368,18 млрд грн или 83,27 млрд долларов. В течение октября 2020 года сумма долга Украины выросла в гривневом эквиваленте на 22,52 млрд грн (на 1,0%), а в долларовом эквиваленте долг увеличился на 0,39 млрд долларов (на 0,5%).