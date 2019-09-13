Минфин разъяснил механизм единого счета для уплаты налогов

Законопроекты 1049 и 1051, принятые в первом чтении Верховной радой 13 сентября, вводят единый счет для уплаты налогов с 1 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерство финансов.

Как отметили в Минфине, единый счет - это счет, который налогоплательщик по собственному желанию может открыть в Государственной казначейской службе и использовать его для уплаты налогов и сборов, администрирование которых контролирует Государственная налоговая служба (ГНС).

Через единый счет можно будет оплатить налог на прибыль предприятий, налог на доходы физических лиц (НДФЛ), единый социальный взнос (ЕСВ), единый налог (ЕН), рентную плату.

"Однако единый счет нельзя будет использовать для уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизного налога с топлива и спирта, поскольку для их уплаты есть две другие, специальные системы электронного администрирования", - отметили в Минфине.

Кроме того, налогоплательщик будет иметь право свободно распоряжаться средствами на едином счете, перечисляя их, например, и на счета для уплаты НДС.

Для открытия единого счета налогоплательщики смогут подать заявление в ГНС, через свой электронный кабинет. В свою очередь, ГНС отправляет Казначейству все данные о плательщике, которые будут необходимы Казначейству для перечисления его налоговых платежей.

Налогоплательщик в любое время сможет пополнить единый счет своими средствами, которые он планирует потратить на уплату налогов и сборов. Пополнить счет можно будет как со своего банковского счета, так и через кассу банка или иные платежные устройства. Доступ с единого счета плательщика будет через свой электронный кабинет, рассказали в Минфине.

Как сообщало РБК-Украина, 13 сентября Верховная приняла в первом чтении законопроекты о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на обязательное государственное социальное страхование.

Напомним, 12 сентября, Верховная рада Украины поддержала за основу законопроект №1057 о представлении единой отчетности с единого взноса (ЕСВ) и налога на доходы физических лиц (НДФЛ).