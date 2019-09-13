Мінфін роз'яснив механізм єдиного рахунку для сплати податків

Законопроекти 1049 та 1051, ухвалені у першому читанні Верховною радою 13 вересня, запроваджують єдиний рахунок для сплати податків з 1 січня 2020 року. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Як зазначили в Мінфіні, єдиний рахунок - це рахунок, який платник податків за власним бажанням зможе відкрити у Державній казначейській службі та використовувати його для сплати податків і зборів, адміністрування яких контролює Державна податкова служба (ДПС).

Через єдиний рахунок можна буде сплатити податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), єдиний соціальний внесок (ЄСВ), єдиний податок (ЄП), рентну плату.

"Проте єдиний рахунок не можна буде використати для сплати податку на додану вартість (ПДВ) та акцизного податку з пального та спирту, оскільки для їхньої сплати є дві інші, спеціальні системи електронного адміністрування", - зазначили в Мінфіні.

Крім того, платник податків матиме право вільно розпоряджатися коштами на єдиному рахунку, перераховуючи їх, наприклад, і на рахунки для сплати ПДВ.

Для відкриття єдиного рахунку платники податків зможуть подати заяву до ДПС, через свій електронний кабінет. У свою чергу, ДПС надсилатиме Казначейству усі дані про платника, які будуть необхідні Казначейству для перерахування його податкових платежів.

Платник податків у будь-який час зможе поповнити єдиний рахунок своїми коштами, які він планує витратити на сплату податків та зборів. Поповнити рахунок можна буде як зі свого банківського рахунку, так і через касу банку або інші платіжні пристрої. Доступ до єдиного рахунку платник матиме через свій електронний кабінет, розповіли в Мінфіні.

Як повідомляло РБК-Україна, 13 вересня Верховна схвалила в першому читанні законопроекти щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Нагадаємо, 12 вересня, Верховна рада України підтримала за основу законопроект №1057 щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску (ЄСВ) та податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).