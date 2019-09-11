Рада планирует объединить отчетность по НДФЛ и ЕСВ

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Отчетность объединят, поскольку база налогообложения совпадает

Верховная рада Украины поддержала за основу законопроект №1057 о внесении изменений в закон "О сборе и учете единого взноса на обязательное государственное социальное страхование" о подаче единой отчетности по единому взносу (ЕСВ) и налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). За принятие документа в первом чтении проголосовали 318 парламентариев, передает корреспондент РБК-Украина.

Парламент также поддержал подготовку закона ко второму чтению по сокращенной процедуре.

Так, закон разработан для дальнейшей реализации налоговой реформы, одной из задач которой является упрощение и унификация процедур заполнения и представления налогоплательщиками в контролирующие органы отчетности.

В пояснительной записке подчеркивается, что в большинстве случаев база начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование совпадает с базой начисления налога на доходы физических лиц в виде заработной платы и вознаграждения за выполнение работ (предоставление услуг) по гражданско-правовым договорам.

"Объединение отчетности по единоу взносу с отчетностью по налогу на доходы физических лиц позволит сократить количество отчетов для налогоплательщиков - страхователей (предприятий и самозанятых лиц)", - объясняют авторы закона.

Кроме того, Рада поддержала за основу и связанный с этим документом законопроект №1072, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины для урегулирования вопросов по объединению отчетностей. За его принятие в первом чтении проголосовали 317 нардепов, проект закона также будут готовить ко второму чтению по сокращенной процедуре.

Как сообщало РБК-Украина, в июле 2019 года Кабинет министров Украины изменил пропорции распределения единого социального взноса.

Напомним, за 2018 год поступления ЕСВ в госбюджет Украины выросли на 26% с 180,805 млрд грн до 228,024 млрд грн.