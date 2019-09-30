Минфин раскрыл детали возвращения игорного бизнеса в Украину

Фото: игровые автоматы (unsplash.com)

Игровые автоматы можно будет устанавливать в недорогих трехзвездочных отелях

Одобренный Кабинетом министров законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведения азартных игр" предусматривает создание специального органа по надзору за игорным бизнесом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

По данным пресс-службы, этот орган будет надзирать за всеми видами деятельности в сфере азартных игр и выдавать лицензии.

Законопроект определяет специальные игорные зоны для деятельности казино и залов игровых автоматов. Так, для размещения казино специальной игровой зоной является территории гостиниц категории "пять звезд", а для залов игровых автоматов - территории отелей категории от "трех" до "пяти" звезд, сообщили в Минфине.

"Также вводится принцип "ответственной игры", который предусматривает осуществление организатором азартных игр мер для предупреждения и минимизации негативных последствий, и создаются механизмы борьбы с игровой зависимостью (лудоманией)", - говорится в сообщении.

Документом предусмотрена новая система лицензирования деятельности в сфере азартных игр: с ограниченным количеством лицензий, дифференцированным размером платы за них в зависимости от вида азартной игры, количества игорного оборудования и расположения игорного заведения. Размер платы за лицензии будет определяться по результатам электронных аукционов.

Напомним, Кабинет министров 29 сентября одобрил законопроект о легализации игорного бизнеса. Теперь документ будет внесен в Верховную раду.

Как заявил глава правительства Алексей Гончарук, экономический эффект от возвращения игорного бизнеса ожидается на уровне 2-2,5 млрд грн.