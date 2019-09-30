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Мінфін розкрив деталі повернення грального бізнесу в Україну

Новини » Економіка    30.09.2019 - 15:05
Мінфін розкрив деталі повернення грального бізнесу в Україну
Фото: гральні автомати (unsplash.com)

Гральні автомати можна буде встановлювати у недорогих трьохзіркових готелях

Схвалений Кабінетом міністрів законопроект "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" передбачає створення спеціального органу з нагляду за гральним бізнесом. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

За даними прес-служби, цей орган наглядатиме за всіма видами діяльності у сфері азартних ігор, видаватиме ліцензії.

Законопроект визначає спеціальні гральні зони для здійснення діяльності казино та залів гральних автоматів. Так, для розміщення казино спеціальною гральною зоною є території готелів категорії "п’ять зірок", а для залів гральних автоматів - території готелів категорії від "трьох" до "п’яти" зірок, повідомили у Мінфіні.

"Також запроваджується принцип "відповідальної гри", який передбачає здійснення організатором азартних ігор заходів для попередження та мінімізації негативних наслідків, та створюються механізми боротьби із ігровою залежністю (лудоманією)", - йдеться в повідомленні.

Документом передбачена нова система ліцензування діяльності у сфері азартних ігор: з обмеженою кількістю ліцензій, диференційованим розміром плати за них залежно від виду азартної гри, кількості грального обладнання та розташування грального закладу. Розмір плати за ліцензії визначатиметься за результатами електронних аукціонів.

Мінфін розкрив деталі повернення грального бізнесу в Україну

Нагадаємо, Кабінет міністрів 29 вересня схвалив законопроект про легалізацію грального бізнесу. Тепер документ буде внесений у Верховну раду.

Як заявив голова уряду Олексій Гончарук, економічний ефект від повернення грального бізнесу очікується на рівні 2-2,5 млрд грн.

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