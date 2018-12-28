Минфин продал краткосрочные ОВГЗ на значительную сумму

В конце года Минфину нужны средства для покрытия дефицита бюджета

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 27 декабря 2018 года привлекло в государственный бюджет 7,510 млрд грн (по официальному курсу НБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

с погашением 27.02.2019 на сумму 2,873 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,19% годовых.

Минфин также продал долларовые ОВГЗ:

с погашением 16.01.2019 на сумму 170,054 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 6,25% годовых.

Напомним, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 18 декабря 2018 года привлекло в государственный бюджет 19,981 млрд грн. Тогда Минфин повысил ставку по гривневым облигациям до 20,5% годовых

Отметим, что в конце октября Украина выпустила еврооблигации на 2 млрд долларов: пятилетние на сумму 750 млн долларов по ставке 9% годовых и десятилетние на 1,250 млрд долларов по ставке 9,75%.