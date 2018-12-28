Мінфін продав короткострокові ОВДП на значну суму

В кінці року Мінфіну потрібні кошти для покриття дефіциту бюджету

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 27 грудня 2018 року залучило до державного бюджету 7,510 млрд грн (за офіційним курсом НБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

з погашенням 27.02.2019 на суму 2,873 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,19% річних.

Мінфін також продав доларові ОВДП:

з погашенням 16.01.2019 на суму 170,054 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 6,25% річних.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 18 грудня 2018 року залучило до державного бюджету 19,981 млрд грн. Тоді Мінфін підвищив ставку за гривневими облігаціями до 20,5% річних

Зазначимо, що наприкінці жовтня Україна випустила єврооблігації на 2 млрд доларів: п'ятирічні на суму 750 млн доларів за ставкою 9% річних і десятирічні на 1,250 млрд доларів за ставкою 9,75%.