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Мінфін пояснив вето президента на закон про верифікацію пенсій і субсидій

Новини » Економіка     07.11.2019 - 16:49
Мінфін пояснив вето президента на закон про верифікацію пенсій і субсидій
Фото: Павло Ходаковський (finance-legal-conference.com)

Президентське вето викликано технічною неузгодженістю

Вето президента України Володимира Зеленського на закон "Про верифікацію та моніторинг державних виплат" (проект №1231) не ставить хрест на законопроекті. Про це заявив заступник міністра фінансів Павло Ходаковський, повідомляє прес-служба Мінфіну.

Як зазначив Ходаковський, президентське вето щодо законопроекту по верифікації спричинене суто технічною неузгодженістю із прикінцевими положеннями, яка скоро буде усунута.

"Я певен, що парламент невдовзі підтримає цей законопроект із пропозицією президента. Для запровадження верифікації в цілому це означає несуттєву затримку", - зазначив заступник міністра.

Мінфін пояснив вето президента на закон про верифікацію пенсій і субсидій

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський повернув до Верховної ради законопроект №1231 "Про верифікацію та моніторинг державних виплат" зі своїми пропозиціями. На даний момент текст пропозицій Зеленського до закону відсутній.

Нагадаємо, верифікація державних виплат - це комплекс заходів зі із збору та перевірки достовірності інформації, що визначена законодавством для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат і впливає на визначення права на отримання та розмір таких виплат, а також виявлення невідповідності даних у автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних суб’єктів надання інформації.

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