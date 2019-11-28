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Минфин передал ПриватБанк в собственность Кабмина

Новости » Экономика     28.11.2019 - 10:41
Минфин передал ПриватБанк в собственность Кабмина
Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Правительство Украины получило 100% акций банка

Конечным собственником "ПриватБанка" является государство Украина в лице Кабинета министров. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Национального банка Украины.

Согласно сведениям о конечных ключевых участниках в структуре собственности банка по состоянию на 25 сентября 2019 года, владельцем 100% акций является Кабинет министров.

Напомним, "ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года. Министерство финансов купило 100% акций за 1 гривну и с тех пор собственником "ПриватБанка" было государство Украина в лице Министерства финансов.

Как сообщало РБК-Украина, 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "ПриватБанка". Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского.

Шестой апелляционный административный суд 19 декабря рассмотрит апелляцию на решение Окружного административного суда Киева от 18 апреля 2019 года о признании незаконной национализации "ПриватБанка".

В конце октября руководитель Офиса президента Украины Андрея Богдана на встрече с послами стран G7 заявил, что государство не собирается возвращать "ПриватБанк" бывшим акционерам.

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