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Мінфін передав ПриватБанк у власність Кабміну

Новини » Економіка     28.11.2019 - 10:41
Мінфін передав ПриватБанк у власність Кабміну
Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Уряд України отримав 100% акцій банку

Кінцевим власником "ПриватБанка" є держава Україна в особі Кабінету міністрів. Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті Національного банку України.

Згідно з відомостями про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 25 вересня 2019 року, власником 100% акцій є Кабінет міністрів.

Нагадаємо, "ПриватБанк" був націоналізований в грудні 2016 року. Міністерство фінансів купило 100% акцій за 1 гривню і з тих пір власником "ПриватБанку" була держава Україна в особі Міністерства фінансів.

Як повідомляло РБК-Україна, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". Рішення ухвалено за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського.

Шостий апеляційний адміністративний суд 19 грудня розгляне апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду Києва від 18 квітня 2019 року про визнання незаконною націоналізацію "ПриватБанку".

У кінці жовтня керівник Офісу президента України Андрія Богдана на зустрічі з послами країн G7 заявив, що держава не збирається повертати "ПриватБанк" колишнім акціонерам.

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