Суд Лондона обязал Коломойского и Боголюбова выплатить ПриватБанку 10,9 млн фунтов

Фото: Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов (коллаж РБК-Украина)

Решение принято после победы успеха ПриватБанка в Апелляционном суде

Бывшие акционеры ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов обязаны выплатить банку 10,9 млн фунтов стерлингов (14 млн долларов) до 12 ноября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как отмечается в сообщении, ответчиков обязали вернуть промежуточную выплату расходов банка по решению суда первой инстанции в прошлом году. Банк должен получить 4 млн фунтов стерлингов от Коломойского, 2 млн фунтов стерлингов отБоголюбова и 1,5 млн фунтов стерлингов от корпоративных ответчиков.

"Кроме прочего, ответчики должны оплатить расходы банка за прошлогоднее слушание дела судьей Фанкортом, и средства, потраченные на апелляцию. Хотя для определения общей суммы затрат на уплату ответчиками понадобится определенное время, пока они должны уплатить 3,4 млн фунтов стерлингов до 12 ноября", - говорится в сообщении "ПриватБанка".

Напомним, государственный ПриватБанк выиграл в Апелляционном суде в деле о юрисдикции иска. Апелляционный суд подтвердил, что английский суд имеет юрисдикцию для рассмотрения иска "ПриватБанка" против его бывших владельцев - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Судебный приказ о всемирном аресте активов, который был получен в декабре 2017 года, остается в силе до вынесения судебного решения по существу.

Как сообщало РБК-Украина, издание Financial Times 17 сентября опубликовало статью "Киев обсуждает вопрос Приватбанка с Коломойским, несмотря на скандал на 5,5 млрд долларов".

В то же время президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона 10 октября заявил, что не обсуждал вопрос "ПриватБанка" с бывшим владельцем банка Игорем Коломойским.