Мінфін назвав розмір зарплат вчителів після підвищення у 2026 році

За даними міністерства, на підвищення зарплат у 2026 році буде виділено 41,8 млрд гривень.



Зарплати зростуть у два етапи - з 1 січня на 30% та з 1 вересня ще на 20%.

У 2025 році середня зарплата вчителів становитиме 16 737 гривень. З 1 січня вони підвищаться до 21707 гривень, з 1 вересня - до 25 037 гривень.

Підвищення торкнеться 470 тисяч ставок педагогів.



Водночас зарплати будуть нижчими, ніж в цілому по Україні у 2026 році, які за оцінками уряду зростуть до 30 032 гривень.