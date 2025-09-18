Минфин назвал размер зарплат учителей после повышения в 2026 году

Кабинет министров Украины в проекте госбюджета на 2026 год заложил средства на повышение зарплат учителям на 50%. В итоге они вырастут до 25 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию бюджета от Минфина .

По данным министерства, на повышение зарплат в 2026 году будет выделено 41,8 млрд гривен.



Зарплаты вырастут в два этапа - с 1 января на 30% и с 1 сентября еще на 20%.

В 2025 году средняя зарплата учителей составит 16 737 гривен. С 1 января они повысятся до 21707 гривен, с 1 сентября - до 25 037 гривен.

Повышение коснется 470 тысяч ставок педагогов.



В то же время зарплаты будут ниже, чем в целом по Украине в 2026 году, которые по оценкам правительства вырастут до 30 032 гривен.