Минфин назвал размер зарплат учителей после повышения в 2026 году
Кабинет министров Украины в проекте госбюджета на 2026 год заложил средства на повышение зарплат учителям на 50%. В итоге они вырастут до 25 тысяч гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию бюджета от Минфина.
По данным министерства, на повышение зарплат в 2026 году будет выделено 41,8 млрд гривен.
Зарплаты вырастут в два этапа - с 1 января на 30% и с 1 сентября еще на 20%.
В 2025 году средняя зарплата учителей составит 16 737 гривен. С 1 января они повысятся до 21707 гривен, с 1 сентября - до 25 037 гривен.
Повышение коснется 470 тысяч ставок педагогов.
В то же время зарплаты будут ниже, чем в целом по Украине в 2026 году, которые по оценкам правительства вырастут до 30 032 гривен.
Повышение зарплат
Напомним, Кабинет министров Украины решил резко повысить зарплаты учителям.
В проекте государственного бюджета предусмотрено повышение средней зарплаты педагогических работников на 50% двумя этапами - 30% с 1 января 2026 года и на 20% с 1 сентября 2026 года.
Зарплаты учителей одни из самых низких в Украине. Зарплата в области "Образование" в Украине в июле 2025 года составляла 16 тысяч гривен при средней по Украине в 26,5 тысяч гривен.
Сейчас правительство выплачивает надбавки учителям по 2 тысячи гривен без повышения зарплат.
Ранее правительство в проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 год не планировало резкого повышения зарплат учителям.