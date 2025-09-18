ua en ru
Чт, 18 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Минфин назвал размер зарплат учителей после повышения в 2026 году

Украина, Четверг 18 сентября 2025 09:04
UA EN RU
Минфин назвал размер зарплат учителей после повышения в 2026 году Фото: Зарплата учителей вырастет до 25 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины в проекте госбюджета на 2026 год заложил средства на повышение зарплат учителям на 50%. В итоге они вырастут до 25 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию бюджета от Минфина.

По данным министерства, на повышение зарплат в 2026 году будет выделено 41,8 млрд гривен.
Минфин назвал размер зарплат учителей после повышения в 2026 году

Зарплаты вырастут в два этапа - с 1 января на 30% и с 1 сентября еще на 20%.

В 2025 году средняя зарплата учителей составит 16 737 гривен. С 1 января они повысятся до 21707 гривен, с 1 сентября - до 25 037 гривен.

Повышение коснется 470 тысяч ставок педагогов.
Минфин назвал размер зарплат учителей после повышения в 2026 году

В то же время зарплаты будут ниже, чем в целом по Украине в 2026 году, которые по оценкам правительства вырастут до 30 032 гривен.

Повышение зарплат

Напомним, Кабинет министров Украины решил резко повысить зарплаты учителям.

В проекте государственного бюджета предусмотрено повышение средней зарплаты педагогических работников на 50% двумя этапами - 30% с 1 января 2026 года и на 20% с 1 сентября 2026 года.

Зарплаты учителей одни из самых низких в Украине. Зарплата в области "Образование" в Украине в июле 2025 года составляла 16 тысяч гривен при средней по Украине в 26,5 тысяч гривен.

Сейчас правительство выплачивает надбавки учителям по 2 тысячи гривен без повышения зарплат.

Ранее правительство в проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 год не планировало резкого повышения зарплат учителям.

Читайте РБК-Украина в Google News
Зарплата в Украине Госбюджет
Новости
В Полтавской области боевые действия повлияли на движение поездов: обновление от УЗ
В Полтавской области боевые действия повлияли на движение поездов: обновление от УЗ
Аналитика
"Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре
Владислава Подлеснаяжурналист, ведущая YouTube-канала РБК-Украина "Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре