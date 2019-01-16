Минфин назвал сумму поступлений в бюджет от растаможки 30 тысяч "евроблях"

Фото: митинг владельцев євроблях (Виталий Носач, РБК-Украина)

Растаможка только 5% "евроблях" принесла бюджету 2 млрд грн

Государственный бюджет получил 2 млрд грн от растаможивания 30 тысяч автомобилей на европейских номерах. Об этом сообщил заместитель министра финансов Сергей Верланов на встрече в Национальном банке Украины, передает корреспондент РБК-Украина.

"На сегодняшний день государственный бюджет получил 2 млрд грн от растаможивания этих автомобилей. Растаможено более 30 тысяч автомобилей из более 500 тысяч ", - сказал он.

Минфин прогнозирует, что всего будет растаможено 250-300 тысяч автомобилей на еврономерах, добавил замминистра.

Верланов отметил, что для Минфина и Пенсионного фонда такие поступления денег стали "приятным и незапланированным доходом".

Напомним, что законы о растаможке авто на иностранных номерах ("евроблях") №8487 и №8488 вступили в силу 25 ноября 2018 года.

По данным Минфина, в начале ноября 2018 года в Украине находилось около 630 тысяч автомобилей на еврономерах.

Как свидетельствуют данные таможенной статистики, в течение последних двух недель в среднем за сутки осуществляется таможенное оформление 1,5 тысячи транспортных средств с иностранной регистрацией.