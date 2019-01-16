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Мінфін назвав суму надходжень до бюджету від розмитнення 30 тисяч "євроблях"

Новини » Економіка    16.01.2019 - 13:52
Мінфін назвав суму надходжень до бюджету від розмитнення 30 тисяч "євроблях"
Фото: мітинг власників євроблях (Віталій Носач, РБК-Україна)

Розмитнення тільки 5% "євроблях" принесло бюджету 2 млрд грн

Державний бюджет отримав 2 млрд грн від розмитнення 30 тисяч автомобілів на європейських номерах. Про це повідомив заступник міністра фінансів Сергій Верланов на зустрічі в Національному банку України, передає кореспондент РБК-Україна.

"На сьогоднішній день державний бюджет отримав 2 млрд грн від розмитнення цих автомобілів. Розмитнено більше 30 тисяч автомобілів з понад 500 тисяч ", - сказав він.

Мінфін прогнозує, що всього буде розмитнено 250-300 тисяч автомобілів на єврономерах, додав заступник міністра.

Верланов зазначив, що для Мінфіну та Пенсійного фонду такі надходження грошей стали "приємним і незапланованим доходом".

Нагадаємо, що закони про розмитнення авто на іноземних номерах ("євроблях") №8487 і №8488 набрали чинності 25 листопада 2018 року.

За даними Мінфіну, на початку листопада 2018 року в Україні перебувало близько 630 тисяч автомобілів на єврономерах.

Як свідчать дані митної статистики, протягом останніх двох тижнів в середньому за добу здійснюється митне оформлення 1,5 тисячі транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

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