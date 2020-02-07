Минфин начал подготовку бюджетной декларации на три года

Фото: Минфин (Виталий Носач, РБК-Украина)

Министерство разослало главным распорядителям инструктивное письмо

Министерство финансов Украины начало процесс подготовки Бюджетной декларации на 2021-2023 годы. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Как отмечается в сообщении, документ определяет основы бюджетной политики и показатели государственного бюджета на среднесрочный период и является основой для составления проекта государственного бюджета и прогнозов местных бюджетов.

В прошлом месяце Министерство финансов направило всем главным распорядителям средств государственного бюджета инструктивное письмо по подготовке предложений к трехлетней бюджетной декларации. Предложения должны содержать:

цели государственной политики, которые предполагается реализовать в среднесрочном периоде;

перечень бюджетных программ, которые будут направлены на реализацию определенных целей государственной политики;

информацию относительно изменений в структуре бюджетных программ распорядителя на три года;

перечень информации отраслевой направленности, которую необходимо для подготовки Бюджетной декларации

"Указанная выше информация должна быть подана до 14 февраля 2020 года", - добавили в Минфине.

Напомним, ранее министр финансов Оксана Маркарова заявила, что в правительстве планируют начать работы над трехлетней бюджетной декларацией в январе 2020 года.

Отметим, в мае 2019 года Кабинет министров одобрил прогноз экономического и социального развития Украины на 2020-2022 годов. Осенью 2019 года он был пересмотрен.