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Минфин начал подготовку бюджетной декларации на три года

Новости » Экономика     07.02.2020 - 14:50
Минфин начал подготовку бюджетной декларации на три года
Фото: Минфин (Виталий Носач, РБК-Украина)

Министерство разослало главным распорядителям инструктивное письмо

Министерство финансов Украины начало процесс подготовки Бюджетной декларации на 2021-2023 годы. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Как отмечается в сообщении, документ определяет основы бюджетной политики и показатели государственного бюджета на среднесрочный период и является основой для составления проекта государственного бюджета и прогнозов местных бюджетов.

В прошлом месяце Министерство финансов направило всем главным распорядителям средств государственного бюджета инструктивное письмо по подготовке предложений к трехлетней бюджетной декларации. Предложения должны содержать:

  • цели государственной политики, которые предполагается реализовать в среднесрочном периоде;
  • перечень бюджетных программ, которые будут направлены на реализацию определенных целей государственной политики;
  • информацию относительно изменений в структуре бюджетных программ распорядителя на три года;
  • перечень информации отраслевой направленности, которую необходимо для подготовки Бюджетной декларации

"Указанная выше информация должна быть подана до 14 февраля 2020 года", - добавили в Минфине.

Напомним, ранее министр финансов Оксана Маркарова заявила, что в правительстве планируют начать работы над трехлетней бюджетной декларацией в январе 2020 года.

Отметим, в мае 2019 года Кабинет министров одобрил прогноз экономического и социального развития Украины на 2020-2022 годов. Осенью 2019 года он был пересмотрен.

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