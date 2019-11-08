ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Кабмине сообщили, когда начнут работу над трехлетней бюджетной декларацией

Новости » Экономика     08.11.2019 - 22:19
В Кабмине сообщили, когда начнут работу над трехлетней бюджетной декларацией
Фото: Оксана Маркарова (УНИАН)

Трехлетняя бюджетная декларация фактически является бюджетом страны на три года

В правительстве планируют начать работы над трехлетней бюджетной декларацией уже в января 2020 года. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", передает РБК-Украина.

По ее словам, трехлетняя бюджетная декларация фактически является бюджетом страны на три года.

"Наш бюджет полностью соответствует плану. Наш бюджет - это первый шаг к тому плану, который мы сказали. Чем мы займемся в январе - это первая трехлетняя бюджетная декларация. Это фактически бюджет на три года. Там вы увидите уже совершенно подкрепленные цифрами следующие три года нашего плана", - заявила Маркарова.

Напомним, ранее сообщалось, что следующий государственный бюджет будет базироваться на новом документе. По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, бюджет к 2021 году будет рассчитан на три года.

Также РБК-Украина писало, что Кабинет министров ожидает в 2020 году прирост местных бюджетов на 50%. По словам Маркаровой, после реформы местного самоуправления наблюдается позитивная динамика прироста средств в местные бюджеты.

Маркарова: перерасчет пенсии планируется провести с апреля Субсидиями обеспечат всех нуждающихся, - Маркарова
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныбюджетОксана Маркарова
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь