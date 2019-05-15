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Правительство одобрило макропрогноз на три года

Новости » Экономика    15.05.2019 - 14:41
Правительство одобрило макропрогноз на три года
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Трехлетний прогноз принят в рамках перехода к среднесрочному бюджетированию

Кабинет министров одобрил прогноз экономического и социального развития Украины на 2020-2022 годы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономического развития и торговли.

Отметим, данный сценарий является продолжением базового, заложенного в государственный бюджет на 2019 год. Ожидается, что макроэкономический прогноз на три года станет базой для трехлетней бюджетной декларации в рамках перехода к среднесрочному бюджетированию.

Представленный в прогнозе сценарий предусматривает два варианта макроэкономических показателей на 2020-2022 годы. Согласно первому варианту в 2020 году прогнозируется рост ВВП на уровне 3,3%, в 2021 году на 3,8%, в 2022 году - на 4,1%. Рост потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) ожидается на уровне 6% в 2020 году, 5,7% в 2021 году, 5,3% в 2022 году.

Согласно второму варианту в 2020 году прогнозируется рост ВВП на уровне 3,6%, в 2021 году - на 3,6%, в 2022 году - на 3,3%. Рост потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) ожидается на уровне 6,5% в 2020 году, 7,1% в 2021 году, 7% в 2022 году.

В правительстве подчеркивают, что на данный период прогнозируется дальнейшая диверсификация украинского экспорта в страны ЕС, Азии и Африки.

Напомним, в январе президент подписал закон о трехлетнем бюджетном планировании. Документ предусматривает составление Бюджетной декларации как документа стратегического планирования, который будет определять основные принципы бюджетной политики на среднесрочный период.

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