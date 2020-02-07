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Мінфін розпочав підготовку бюджетної декларації на три роки

Новини » Економіка     07.02.2020 - 14:50
Мінфін розпочав підготовку бюджетної декларації на три роки
Фото: Мінфін (Віталій Носач, РБК-Україна)

Міністерство розіслало головним розпорядникам інструктивний лист

Міністерство фінансів України розпочало процес підготовки Бюджетної декларації на 2021-2023 роки. Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Як зазначається в повідомлені, документ визначає засади бюджетної політики і показники державного бюджету на середньостроковий період та є основою для складання проекту державного бюджету і прогнозів місцевих бюджетів.

Минулого місяця Міністерство фінансів направило всім головним розпорядникам коштів державного бюджету інструктивний лист щодо підготовки пропозицій до трирічної бюджетної декларації. Пропозиції мають містити:

  • цілі державної політики, які передбачається реалізувати у середньостроковому періоді;
  • перелік бюджетних програм, які будуть спрямовані на реалізацію визначених цілей державної політики;
  • інформацію щодо змін у структурі бюджетних програм розпорядника на три роки;
  • перелік інформації галузевого спрямування, яку необхідно для підготовки Бюджетної декларації.

"Зазначена вище інформація має бути подана до 14 лютого 2020 року", - додали в Мінфіні.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що в уряді планують розпочати роботи над трирічною бюджетною декларацією в січні 2020 року.

Відзначмо, у травні 2019 року Кабінет міністрів схвалив прогноз економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 років. Восени 2019 року він був переглянутий.

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