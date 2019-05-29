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Минфин и четыре регулятора разработают пятилетнюю стратегию финсектора

Новости » Экономика    29.05.2019 - 14:55
Минфин и четыре регулятора разработают пятилетнюю стратегию финсектора
Фото: Минфин (Виталий Носач, РБК-Украина)

Стратегия будет разработана и обнародована до конца 2019 года

Министерство финансов Украины подписало меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Национальным банком, Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, Фондом гарантирования вкладов физических лиц. Об этом сообщает пресс-служба Мінфіну.

Как отмечается в сообщении, меморандум определяет формат сотрудничества для подготовки и внедрения Стратегии развития финансового сектора Украины до 2025 года. Стратегия должна быть разработана и обнародована до конца 2019 года.

Для координации процесса представители сторон создали межведомственную рабочую группу, первое заседание которой состоялось 27 мая, а их руководители - руководящий комитет, который будет контролировать выполнение соответствующими ведомствами собственных проектов, предусмотренных стратегией. Кроме того, меморандумом предусмотрены совместные публичные мероприятия для проведения разъяснительной работы и информирования общественности о ходе реформы.

"Усиление взаимодействия между Минфином, НБУ, НКЦПФ, Нацфинуслуг и ФГВФЛ - логичный шаг в переходе Украины к среднесрочному планированию своих финансов во всем многообразии проявлений. Органы власти и структуры, которые непосредственно влияют на работу банков, страховых компаний, финансовых учреждений, фондового рынка должны действовать совместно и слаженно, чтобы получить синергию. Меморандум - один из шагов для обеспечения такого сотрудничества", - сказала министр финансов Оксана Маркарова.

Напомним, в январе президент подписал закон о трехлетнем бюджетном планировании. Документ предусматривает составление Бюджетной декларации как документа стратегического планирования, который будет определять основные принципы бюджетной политики на среднесрочный период.

В мае Кабинет министров одобрил прогноз экономического и социального развития Украины на 2020-2022 годы.

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