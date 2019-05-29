Минфин значительно сократил продажу ОВГЗ на аукционе

Фото: Минфин (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ставка по гривневым облигациям составляет 18-18,5% годовых

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 28 мая 2019 года привлекло в государственный бюджет 3,629 млрд грн (по официальному курсу НБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

с погашением 04.09.2019 на сумму 31,424 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,50% годовых.

с погашением 20.11.2019 на сумму 459,620 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,32% годовых.

с погашением 06.05.2020 на сумму 713,179 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,50% годовых.

с погашением 16.06.2021 на сумму 30,612 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 17,95% годовых.

Минфин также продал долларовые ОВГЗ:

с погашением 30.01.2020 на сумму 13,211 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 7,25% годовых.

с погашением 15.10.2020 на сумму 3,906 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 7,25% годовых.

Кроме того, Минфин доразместил долларовые облигации с досрочным погашением на 73,861 млн долларов под 3,85%.

Напомним, по результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа 21 мая 2019, в государственный бюджет было привлечено 5,049 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Минфина, портфель нерезидентов облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины с начала года вырос более чем в шесть раз и на конец мая составляет около 39,7 млрд грн. Вложения в ОВГЗ физических лиц также демонстрируют положительную динамику. За прошлый год этот показатель увеличился в четыре раза (с 1,5 млрд грн до 6,0 млрд грн) и сегодня составляет 9 млрд грн.