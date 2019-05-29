Мінфін і чотири регулятори розроблять п'ятирічну стратегію фінсектору

Фото: Мінфін (Віталій Носач, РБК-Україна)

Стратегія буде розроблена і оприлюднена до кінця 2019 року

Міністерство фінансів України підписало меморандум про взаєморозуміння та співробітництво між Національним банком, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Як зазначається в повідомленні, меморандум визначає формат співпраці для підготовки та впровадження Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2025 року. Стратегія має бути розроблена і оприлюднена до кінця 2019 року.

Для координації процесу представники сторін створили міжвідомчу робочу групу, перше засідання якої відбулося 27 травня, а їхні керівники - керівний комітет, який контролюватиме виконання відповідними відомствами власних проектів, передбачених стратегією. Окрім того, меморандумом передбачені спільні публічні заходи для проведення роз’яснювальної роботи та інформування громадськості про перебіг реформи.

"Посилення взаємодії між Мінфіном, НБУ, НКЦПФ, Нацфінпослуг та ФГВФО - логічний крок у переході України до середньострокового планування своїх фінансів у всьому різноманітті їх проявів. Органи влади та структури, які безпосередньо впливають на роботу банків, страхових компаній, фінансових установ, фондового ринку мають діяти спільно і злагоджено, щоби отримати синергію. Меморандум - один з кроків для забезпечення такої співпраці", - сказала міністр фінансів Оксана Маркарова.

Нагадаємо, в січні президент підписав закон про трирічне бюджетне планування. Документ передбачає складання Бюджетної декларації як документа стратегічного планування, який буде визначати основні принципи бюджетної політики на середньостроковий період.

У травні Кабінет міністрів схвалив прогноз економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки.