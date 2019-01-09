Порошенко одобрил закон о трехлетнем бюджетном планировании

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Закон создает правовую основу для внедрения среднесрочного бюджетного планирования

Президент Петр Порошенко подписал законопроект №8044 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (о правовой основе для внедрения среднесрочного бюджетного планирования)". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.

Так, закон создает правовую основу для внедрения среднесрочного бюджетного планирования.

В частности, предусматривается ввести составление Бюджетной декларации как документа стратегического госпланирования, который будет определять основные принципы бюджетной политики на среднесрочный период - вместо Основных направлений бюджетной политики на плановый год и Прогноза государственного бюджета на следующие за плановым два бюджетных периода, которые отменяются.

Напомним, 21 декабря закон подписал спикер парламента Андрей Парубий, хотя глава ВР анонсировал, что подпишет его 19 декабря.

До этого Рада разблокировала подписание законопроекта №8044 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (о правовой основе для внедрения среднесрочного бюджетного планирования)".

Как писало РБК-Украина ранее, парламент принял во втором чтении введение трехлетнего бюджетного планирования 6 декабря.

В Министерстве финансов, комментируя принятие закона, пояснили, что теперь все министерства и госучреждения смогут планировать реформы, понимая свои бюджетные возможности на долгую перспективу.