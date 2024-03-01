Міненерго спростувало підготовку до підвищення тарифу на електроенергію громадянам

"Наразі жодної підготовки, обговорення, розрахунків потенційного підвищення не здійснюється", - йдеться в повідомленні.

Тарифи на комуналку

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води.

Кабінет міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня 2023 року на 70% з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год.

У листопаді 2023 року голови НКРЕКП Костянтин Ущаповський сказав, що тариф на електроенергію для населення у 2024 році може зрости на 15% до 3 гривень за кіловат-годину у разі ухвалення рішення. Водночас, за його словами, до закінчення опалювального сезону збільшувати ціну недоречно.

За прогнозом НБУ, мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання може бути скасовано лише у 2025 році. Це станеться після скасування воєнного стану.