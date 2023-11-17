Яким буде тариф на електроенергію у разі підвищення у 2024 році: прогноз голови регулятора

Тариф на електроенергію для населення у 2024 році може зрости на 15% до 3 гривень за кіловат-годину у разі ухвалення рішення. До закінчення опалювального сезону збільшувати ціну недоречно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю голови НКРЕКП Костянтина Ущапівського виданню " Економічна правда ".

За його словами, регулятор наступного року запропонує підвищити тариф. Рішення будуть проходити всю процедуру: від громадських обговорень, де будуть вислуховувати всі сторони, до ухвалення остаточного рішення.

"Якщо робити наступний крок, то він повинен бути виваженим, максимум 15%. Це ми виходимо десь до 3 гривень за кіловат-годину", - сказав він.

Водночас Ущаповський зазначив, що підвищення вартості електроенергії для населення може статися не раніше весни. "Моя особиста думка, що до успішного завершення осінньо-зимового сезону не може бути й мови про підвищення тарифів", - додав він.

Мораторій на комуналку, який не стосується електроенергії

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води. Кабінет міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня на 70% з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год.

Також з 1 липня НКРЕКП підвищила тариф на холодну воду, проте після втручання вищого керівництва країни це рішення скасували.

За прогнозом НБУ, мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання може бути скасований лише у 2025 році. Водночас це буде супроводжуватися заходами підтримки населення.