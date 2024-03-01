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Минэнерго опровергло подготовку к повышению тарифа на электроэнергию гражданам

Фото: Тариф на электроэнергию для населения пока не будут повышать (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Минэнерго опровергло сообщение о якобы ведущейся подготовке министерством повышения тарифа на электроэнергию для населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

"Пока никакой подготовки, обсуждения, расчетов потенциального повышения не проводится", - говорится в сообщении.

Тарифы на коммуналку

Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, но он не касается электроэнергии и холодной воды.

Кабинет министров повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня 2023 года на 70% с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч.

В ноябре 2023 года главы НКРЭКУ Константин Ущаповский сказал, что тариф на электроэнергию для населения в 2024 году может вырасти на 15% до 3 гривен за киловатт-час в случае принятия решения. В то же время, по его словам, до окончания отопительного сезона увеличивать цену неуместно.

По прогнозу НБУ, мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение может быть отменен только в 2025 году. Это произойдет после отмены военного положения.

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